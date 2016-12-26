В Ереване полностью завершена реализация программы по строительству шахматных школ

Мэр Ереван, председатель Шахматной федерации Еревана Тарон Маргарян принял участие в торжественной церемонии открытия шахматной школы в административном округе Норк-Мараш. Открытием этой школы в столице полностью завершилась реализация программы по строительству шахматных школ. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью столичной мэрии.

Территория школы № 157 полностью отремонтирована и может принять до 200 детей, которые получат бесплатное шахматное образование. В сопровождении ответственных лиц мэр Тарон Маргарян обошел здание школы, ознакомился с условиями.

Выразив свою благодарность мэру за проявленное к развитию шахмат внимание, ответственные лица особо подчеркнули, что шахматные школы в Ереване бесплатные и, благодаря их созданию в столице значительно увеличилось число детей и юношей, интересующихся шахматами.

Стоит отметить, что начатая еще в 2013 году программа полностью завершена. Как и было обещано мэром Тароном Маргаряном, во всех административных округах столицы функционируют шахматные школы. В рамках программы более чем 4000 детей предоставлена возможность получать бесплатное шахматное образование.