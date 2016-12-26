Карабахский конфликт может быть решен переговорами: Сейран Оганян представил свои подходы

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян представил свои подходы к урегулированию карабахской проблемы. «Арменпресс» представляет их.

«По моему глубокому убеждению, каждый политический деятель, предъявляющий заявку на политическую деятельность в Армении, обязан высказать свою шозицию относительно безопасности в регионе в аспекте карабахского конфликта, имеющего в этом отношении высокую важность. По своей сути, этот вопрос является краеугольным для нашего государства и народа. Поэтому я предсравляю свою принципиальную позицию в этом вопросе – четко и недвусмысленно.

Армения обязана найти достойную формулу мира со своими соседями, в том числе, с Азербайджаном. Этому должны послужить ресурсы нашего государства и народа. 10–миллионное армянство в состоянии обеспечить безопасность и развитие Армении и Арцаха. Осознание этого обстоятельства реально меняют вес Армении на Южном Кавказе и на международной арене. В этом направлении надо провести гигантскую работу, и, конечно, есть люди и круги, которые в состоянии сделать это. Лучше всего цену мира знаем мы – военные люди, и мы хотим мира больше всех. Нужно разработать новую формулу достойного мира – с учетом внешних угроз, региональных и международных развитий, мировых силовых центров, столкновения их нтересов и с позиций интеграции стран нашего региона в различные системы безопасности.

3. Проблема Арцаха является не препятствием для развития армянской государственности, а совсем наоборот. Точка зрения, будто Армения не в состоянии развиваться без скорейшего разрешения карабахской проблемы фундаментально неверна или же является искренним заблуждением. В течение долгих лет замороженного конфликта у нас были 2-значные показатели экономического роста и тенденции к репатриации.

Мы не должны решать вопрос развития Армении скорейшим решением карабахской проблемы: мы должны, развивая Армению, решить карабаский вопрос. Нельзя за счет одного брата решать вопросы другого брата – это всеармянский вопрос. Мы обязаны встать на защиту победы и независимости, достигнутых с трудом и ценою крови.

В случае односторонних уступок или же необоснованных «взаимных уступок» увеличится вероятность повторной войны, и мы будем в невыгодном военном положении. Страны Минской группы ОБСЕ, в первую очередь – РФ, осуществляют важную посредническую миссию, пытаясь найти формулу мирного урегулирования. По моему мнению, ключ в решении вопроса находится в Ереване и Степанакерте, которые должны придти к соглашению с Баку. НКР – как полноценная сторона конфликта, должна достичь международного признания своего статуса. Урегулирование карабахского конфликта и достойный мир зависят не только от межгосударственных соглашений, но и от баланса сил. Полагаясь на собственные силы в вопросе безопасности, надо развивать отношения с союзниками и партнерами, что возможно лишь повысив собственный вес и рейтинг. Для повышения безопасности Армении и НКР и укрепления собственных позиций в переговорах необходимо создать конкурентоспособную экономику. Наша страна должна выйти из западни нынешних экономических отношений и иметь стабильное развитие, в стране должны установиться толерантность и справедливая конкуренция, прогресс во всех отраслях. Должна установиться легитимированная истинными голосами власть, имеющая публичное доверие.

8. Единственные гаранты безопасности Армении и НКР – наши воины и офицеры, армянская армия. Армия не может рассматриваться в качестве обузы. Элиты должны продолжать развитие военно-ориентированной экономики, на основе высоких технологий и современных знаний.

9. Я верю, что карабахский конфликт может быть решен переговорами, мирным путем. Мы можем придти к согласию с Азербайджаном и должны работать в этом направлении. Пока между сторонами не будет атмосферы доверия, трудно иметь достижения в переговорном процессе.

В рамках соглашений могут быть взаимные уступки, основанные исключительно на оценках военных экспертов и специалистов из других областей, однако сценарий «взаимных уступок», который циркулирует сегодня, нелогичен и неприемлем, особенно, когда Баку не говорит о каких-то уступках и принял агрессивную позицию, что являет для нас угрозу.

Нынешние границы НКР сформировались в результате противостояния 2 агрессиям – для создания гарантий безопасности, и нужно учитывать, что апрельская агрессия Азербайджана, по сути, легитимировала нынешние границы НКР.

Стороны по-разному видят решение проблемы. Согласие будет возможно лишь в том случае, если Азербайджан откажется от агрессивных намерений, приняв право Арцаха на самоопределение.

10. Основная гарантия безопасности обоих армянских государств – наличие свободных, достойных граждан. Все силы армяноцентризма должны приложить усилия к достижению положительных изменений во внутренней жизнии для формирования граждан такого качества».