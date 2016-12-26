Находки Кармир Блура вызвали огромный интерес в Эрмитаже

В результате раскопок в Кармир Блуре было обнаружено 280 гробниц. По сообщению «Арменпресс», об этом 26 декабря в беседе с журналистами рассказал заместитель директора научно-исследовательского центра Культурно-историческое наследие Акоп Симонян.

Он отметил, что некрополь обнаружен в результате осуществления дорожно-строительных работ.

“Данная территория полностью была иссладована, находки были вывезены, и лишь после этого строительствео дороги было завершено”, - заметил Симонян.

По его словам, если бы не дорожно-строительные работы, некрополь никогда бы не нашли, поскольку на данной территории скопилось огромное количество строительного мусора.

“Недавно в Санкт-Петербурге я принял участие в международном круглом столе, организованном в Эрмитаже, и могу сказать, что данные находки вызвали у ученых огромный интерес”, - отметил Симонян.

Говоря об обнаруженной в Ахдзнике гробнице армянских царей, Симонян, в частности, отметил: “Это еще раз подтверждает тот факт, что наши историки Мовсес Хоренаци и Павстос Бюзанд не сочиняли мифы. То есть, история о том, что армянская армия смогла вернуть останки царей у персов, является реальной”, - подчеркнул он.