Находящимися в ведомстве мэрии Еревана подразделениями в праздничные дни будет установлено круглосуточное дежурство

В ходе рабочего совещания всем управлениям аппарата и находящимся в ведомстве мэрии Еревана подразделениям мэр Тарон Маргарян поручил установить круглосуточное дежурство в праздничные дни.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в частности, с целью обеспечения бесперебойной работы служб жизнеобеспечения мэр поручил координирующим ответственным лицам работать в тесном сотрудничестве с компаниями «Ереван джур», «Ереван газ» и «Электрические сети Армении» и в случае аварийных ситуаций оперативно решать проблемы. Поручено также обеспечить бесперебойное уличное освещение.

Медицинским учреждениям, находящимся в ведомстве мэрии, также поручено работать в усиленном режиме и оперативно реагировать на сигналы, поступившие в праздничные дни.

Принимая во внимание активное передвижение граждан в праздничные дни, мэр Тарон Маргарян поручил установить строгий контроль за работой общественного транспорта. Ответственным лицам было поручено установить строгий контроль за своевременным вывозом мусора и работами по санитарной очистке.

Дежурство также будет установлено в образовательных учреждениях, для обеспечения бесперебойной работы систем водо- и электроснабжения.