Запуск индийской межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5", способной нести ядерную головную часть, прошел успешно. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Times of India.

"Тестовый пуск с расчетом на полную дальность признан успешным по всем параметрам", - приводит издание слова неназванного представителя индийских властей.

Ракета дальностью в 6 тыс. км была запущена с полигона на острове Абдул Калам (бывший о.Уилер - ИФ) у побережья восточного штата Орисса.

Это уже четвертое испытание новой МБР, предыдущие три состоялись в 2012, 2013 и 2015 году. Ракете предстоит пройти еще несколько испытаний, прежде чем она пополнит арсенал вооруженных сил страны.

Трехступенчатая твердотопливная МБР "Агни-5" станет ракетой с самой большой дальностью на вооружении индийской армии. Ракета длиной в 17 метров весит 50 тонн.