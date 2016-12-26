Коммунальные службы Еревана работают в экстренном режиме

В мэрии Еревана состоялось очередное совещание, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян. Начальник управления коммунальных служб Еревана доложил, что в связи с начавшимся 25-го декабря выпадением снега, коммунальные службы Еревана начали очистку улиц и продолжали работать всю ночь. Коммунальные службы Еревана продолжают работать в круглосуточном экстренном режиме в условиях непрекращающегося снегопада. По необходимости компания «Санитек», муниципальные коммунальные службы Еревана очищают дороги и посыпают их солью и песком. Параллельно очищаются тротуары, подземные и наземные пешеходные переходы. Работают также сотрудники кондоминиумов. Рабта координируется руководителями муниципалитетов районов города и сотрудниками особых штабов. Утром улицы города были проходимы. Коммунальные службы Еревана продолжают работать в круглосуточном режиме. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Мэр Еревана Тарон Маргарян поручил представителям компании «Санитек», муниципальных коммунальных службы Еревана, руководителям муниципалитетов районов города и сотрудникам особых штабов продолжать очистку главных и второстепенных улиц, дворов, тротуаров, сбивать сосульки с зданий и строений, а также контролировать снегоочистные работы, возложенные на арендаторов коммерческих заведений.