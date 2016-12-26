Старшина сборной Армении по футболу, полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян питает большие надежды в связи с грядущим годом.

«Хочу, чтобы 2017 год стал хорошим годом для «Манчестер Юнайтед» . Надеюсь, что год будет хорошим, и мы будем бороться за все титулы. Хотя мы и далеки от лидерства, однако не сдаемся, нас ждут новые встречи»,- приводит его слова The Times of India.

Как передает «Арменпресс», после 17-го тура первенства Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и находится на 6-м месте.