Британцы потратили две тысячи фунтов на подарки бездомным

Жители Лондона потратили более двух тысяч фунтов стерлингов (более 2,4 тысячи долларов) на подарки для бездомных людей по случаю Рождества. 25-летний О'Реал Киллиан (O'Real Killian), участник благотворительной инициативы, снял происходящее на видео и опубликовал ролик на своей странице в Facebook 24 декабря. За два дня клип просмотрели более семи тысяч раз, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Вместе с Киллианом подарки раздавали около 30 британцев. Как отмечается в подписи к видео, команда помогла едой, напитками и одеждой более 200 бездомным.