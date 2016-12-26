Арман Татоян обсудил с российским коллегой вопрос состояния здоровья Грачья Арутюняна

24 декабря СМИ распространили информацию, в которой выразили озабоченность состоянием здоровья отбывающего наказание в РФ гражданина Армении Грачья Арутюняна. По поводу данного вопроса омбудсмен РА Арман Татоян провел телефонный разговор с защитником прав человека РФ Татьяной Москалевой.

Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате омбудсмена РА.

В результате была достигнута договоренность относительно того, что представители омбудсмена РФ с целью прояснения поднятых вопросов совершат визит в место лишение свободы, в котором отбывает свое наказание Грачья Арутюнян.