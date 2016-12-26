В Турции полицейские снова задержали журналистов, назвав их при этом «армянскими ублюдками»

В Турции полицейские снова задержали журналистов, операция, в основном, проходила в Стамбуле и Диарбекире. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на газету «Акос», полицейские, по обвинению в «участии в террористической организации», задержали журналистов - редактора сайта «Дикен» Тунджа Огретена, редактора газеты «Дихабер» Омера Челика и журналиста Метина Йоксу, ответственного газеты «Йолджулук» Эрая Саргына и сотрудника газеты «Бир Гюн» Махира Канаата, которому 5 дней запрещали встречаться с адвокатом.

Редактора газеты «Дихабер» Омера Челика задержали дома, куда ворвались с руганью омоновцы. Среди прочих, его обозвали армянином: «Вести излагаешь? Ну, пиши сейчас! Все вы армянские ублюдки»,- сказали полицейские. Омоновцы приставили дуло к голове матери Челика, сказав: «Почему ты сделала сына журналистом? Почему позволила?».