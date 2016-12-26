МЧС Армении призывает соблюдать в праздничные дни правила безопасности

МЧС Армении напоминает, что для обеспечения праздничного высокого и радостного настроения и для проведения праздников без чрезвычайных происшествий необходимо соблюдать в праздничные дни правила безопасности. Как передает «Арменпресс», в сообщении МЧС Армении сказано:

- Устанавливайте ели на устойчивой основе, так, чтобы ветви не касались стен, потолка, и находились вдали от электроприборов, бытовых печей.

- Ель разрешается устанавливать на первом, в крайнем случае, на втором этаже, в обширном помещении с дополнительным эвакуационным выходом.

- Поставьте ствол ели в ведро (тару) с мокрым песком, который, по мере высыхания, надо смачивать.

- Если ель высохла – выкиньте ее, поскольку она может вспыхнуть как факел.

- Для иллюминации следует использовать лампочки мощностью не более 12 вольт, проводка и места соединения должны быть надежно заизолированы.

- В местах новогодних торжеств необходимо меть противопожарные средства и оборудование – огнетушитель, воду, песок, покрывало и пр, а также эле,трический фонарь.

- За елями должны наблюдать проинструктированные лица.

Не разрешается:

- устанавливать ели в переходах, коридорах, перед дверьми.

- использовать дуговые световые приборы, пожароопасные фейерверки и прочие световые эффекты.

- использовать игрушки, шары, декорации, исполненные из пожароопасных материалов, а также из самовоспламеняющихся при контакте и трении материалов, содержащих воспламеняющиеся материалы и газы.

- украшать ели ватой и прочими материалами, не имеющими антивозгораемой пропитки.

- нельзя создавать затемнение, закрывая ставни, сокращать расстояние между рядами, устанавливать дополнительные стулья в проходах, выключать свет.

- закрывать и захламлять эвакуационные выходы.

Помните! Особенно опасны серебристые и золотистые «дожди», изготовленные из фольги, поскольку они могут замкнуться от сети, еесли лампочка выпала из гнезда.



Не забывайте! Нельзя оставлять детей у елки без присмотра, это может привести к несчастному случаю.

Если все-таки пожар возник, то необходимо:

• если горит электрическая гирлянда – обесточьте ее, или же весь участок от выключателя или щита.

• сообщите пожарным и выведите детей из комнаты.

• опрокиньте ель на пол, чтобы огонь не распространялся вверх, закройте ее покрывалом, засыпьте песком или залейте водой (если ель натуральная).

• синтетические ели горят очень быстро, при этом плавясь и растекаясь и испуская ядовитые продукты сгорания. Попыки загасить их водой могут быть опасными, поскольку расплавленные полимеры могут разбрызгиваться, распространяя огонь. Нельзя их трогать голыми руками: набросьте плотную ткань и засыпьте песком.

• не открывайте двери и окна, поскольку сквозняк раздует пламя.

• если невозможно погазить пожар, плотно закройте помещение возгорания и заливайте его водой снаружи.

• во время массовых мероприятий с скоплением детей надо предуслотреть план действий на случай эвакуации, чтобы избежать паники и давки. Именно поэтому надзор за елками должны осуществлять инструктированные лица.



Важно понимать, что сохранение правил безопасности не потребует значительных усилий, а взамен обеспечит безопасность и высокое настроение во время празднования Нового Года».