Совещание в МЧС Армении: усиленный режим работы в праздничные дни

В МЧС Армении 26-го декабря состоялось очередное еженедельное совещание, которое вел вр.и.о. министра ЧС Армении Айкарам Мхитарян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, вр.и.о. министра ЧС Армении Айкарам Мхитарян поручил администрации аппарата МЧС, директору Спасательной службы МЧС Армении подготовиться к усиленному режиму работы в праздничные дни – как в столице, так и в областях, установив строгий контроль, особенно, на дорогах, с тем, чтобы оказать помощь застрявшим в заторах гражданам.

Уже сегодня временные опорные пункты в областях начнут работу в круфлосуточном режиме, оказывая помощь застрявшим в заторах гражданам, предоставляя им горячие напитки и питание, а также первую медпомощь.

В очередном еженедельном совещании он-лайн участвовали директор Спасательной службы МЧС НКР и начальники областных служб спасателей НКР.