Мария Геворкян занимает третью позицию в шахматном турнире Шарджи

Проходящий в Объединенных Арабских Эмиратах международный шахматный “Женский кубок Шарджи” подходит к концу.

По сообщению «Арменпресс», представительница Армении Армине Бабаян неожиданно потерпела поражение, неудачной оказалась и игра Сусанны Габоян. Единственную среди армянских участниц победу отпраздновала Мария Геворкян.

После предпоследнего тура Геворкян заработала 6 баллов и занимает третью позицию. На счету лидера 7 баллов.