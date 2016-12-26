Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

Мария Геворкян занимает третью позицию в шахматном турнире Шарджи


Проходящий в Объединенных Арабских Эмиратах международный шахматный  “Женский кубок Шарджи” подходит к концу.

По сообщению «Арменпресс», представительница Армении Армине Бабаян неожиданно потерпела поражение, неудачной оказалась и игра Сусанны Габоян. Единственную среди армянских участниц победу отпраздновала Мария Геворкян.

После предпоследнего тура Геворкян заработала 6 баллов и занимает третью позицию. На счету лидера 7 баллов. 



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