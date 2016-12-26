В Армении зенитчики ЮВО отразили удар средств воздушного нападения условного противника

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, начались тактические учения с подразделениями войск противовоздушной обороны (ПВО). Занятия проводятся в рамках начала нового учебного периода обучения и празднования 101-ой годовщины образования войск ПВО. На учения, под руководством начальника войск ПВО, привлекаются более 100 военнослужащих и более 30 единиц автомобильной и бронетанковой военной специальной техники.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на показательных занятиях зенитчики совершили 150 км марш по пересеченной местности на высокогорный полигон «Алагяз» и обратно. В ходе выдвижения расчетами зенитных комплексов Бук М1-2 и зенитных ракетных систем С-300В отрабатывались задачи по преодолению горно-скалистых заснеженных участков местности с отражением нападения условного противника, применившего оружие массового поражения.

На высоте над уровнем моря выше 2 тыс. метров подразделениями ПВО российского соединения в Закавказье выполнили поиск, опознавание, сопровождение и поражение электронными пусками ракет средств воздушного нападения условного противника.

По возвращению в пункт постоянной дислокации военнослужащие почтили память и возложили венки и цветы к стеле «Воинам зенитчикам» на мемориальном комплексе «Воинской Славы» соединения.

Завершились праздничные мероприятия концертной программой и награждением лучших военнослужащих зенитчиков, отличившихся в течение 2016 года на тактических учениях в составе военной базы, а также при проведении штатных стрельб на российском межвидовом полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.