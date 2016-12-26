Арташатский театр выступает с новогодними представлениями

По причине ремонта в здании театра Арташатский государственный драматический театр им. А. Харазяна в этом году представил запланированные для юных зрителей новогодние представления в виде выездных мероприятий. В музыкальной школе Арташата, домах культуры Веди и Арарата до 27 декабря включительно участниками музыкального мероприятия “Веселое новогоднее шоу” станут 6600 детей.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор татра Гегануш Саядян отметила, что, согласно традиции, в этом году у них также был проведен “День открытых дверей” для детей из социально необеспеченных семей и детей-инвалидов.

“Каждый год мы выступаем с новым спектаклем. Нашими постоянными зрителями и самым любимым контингентом нашей актерской труппы являются дети из нашей области. Каждый год мы с любовью готовим для них новогоднее представление. Их ожидания нельзя обманывать, каждый год новогоднее чудо преподносится им по-новому”, - подчеркнула директор театра, добавив, что в основном они работают для детей школьного возраста, и их цель – подобным методом подготовить зрителя будущего, посеять в нем уважение и интерес к сценическому искусству. Несмотря на сложности, связанные с выездными мероприятиями и несоответствие приспособленных для спектаклей сцен, руководство театра запланировало проведение 27 новогодних мероприятий.

Вследствие ремонтных работ в этом году, по ее словам, театр посетили 12 тысяч зрителей против 18 тысяч в прошлом году.

Саядян рассказала, что в последние годы актерский состав пополнился новыми талантливыми молодыми артистами. На сегодняшний день Арташатский государственный драматический театр им. А. Харазяна в качестве областного очага культуры разворачивает довольно активную деятельность. Ежегодно в нем ставятся более 70 спектаклей. Постоянно обновляется и обогащается репертуар театра. Ежегодно на суд зрителя представляется 3-4 премьеры.

Лилит Мачкалян