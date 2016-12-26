Большинство граждан Турции, попросивших убежища в Германии, являются курдами

В птвет на запрос медиа-холдинга Funke, правительство Германии сообщило, что в период с январвя по ноябрь 2016 года 5.166 граждан Турции попросили убежища в Германии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

По данным МВД Германии, 80% граждан Турции, попросивших убежища в Германии, являются курдами. Особенно выросло число граждан Турции, попросивших убежища в Германии, после июльской попытки военного переворота в Турции.

Представитель Левых Германии Улла Йелпке отмечает, что, по сравнению с 2014 годом, число граждан Турции, попросивших убежища в Германии, выросло в 5 раз. «Анкара ведет против курдского народа нещадную войну»,- сказала Улла Йелпке, пожелав, чтобы поставки оружия режиму Эрдогана прекратились, а соглашение о беженцах с Турцией было аннулировано.