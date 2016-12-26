Кадыров присвоил имя Елизаветы Глинки детской больнице в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение увековечить память погибшей в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки и присвоить ее имя Республиканской детской клинической больнице в Грозном, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном", - сказал Кадыров "Интерфаксу" в понедельник.

Погибший в авиакатастрофе худрук ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова, народный артист России Валерий Халилов Решением Кадырова посмертно награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

"Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России", - сказал глава Чечни.

Фото: ТАСС, Михаил Соколов