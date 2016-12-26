В команде Трампа спрогнозировали отмену 70 процентов указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность намерен отменить около 70 процентов указов, введенных в действие решением действующего главы государства Барака Обамы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом заявил член переходной команды Трампа, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич в интервью Fox News.

Республиканец отметил, что для этого потребуется работа квалифицированной команды юристов.

Политику уходящего президента Гингрич охарактеризовал как «отчаянное исступление», а его наследие сравнил с надувной куклой, которая, по мере того как из нее уходит воздух, все сжимается и сжимается.

Отдельно он упомянул инициированную Обамой реформу в сфере здравоохранения, в свое время вызвавшую резкую критику республиканцев. По мнению Гингрича, если бы он заручился поддержкой обеих ведущих партий страны, то наследие его в этом аспекте могло бы быть более долгим и прочным.