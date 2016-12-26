Председатель Европарламента Мартин Шульц считает устранение визового режима с Турцией в ближайшее время невозможным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

«Пока Турция не произвела реформы в антитеррористическом законодательстве, не может быть и речи об устранении визового режима с Турцией»,- заявил председатель Европарламента Мартин Шульц.

Он считает неприемлемыми проявления ограничения свободы слова после подавления попытки военного переворота в Турции. Комментируя высказывания о восстановлении в Турции смертной казни, председатель Европарламента Мартин Шульц сказал: «Если в Турции восстановят смертную казнь, то переговоры о ее членстве в ЕС прекратятся сами по себе».