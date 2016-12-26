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Лучшим баскетболистом года признан Андрэ Спайт Мкртчян


Федерация баскетбола Армении провела опрос на предмет признания лучших баскетболистов года.

В результате проведенного опроса лучшим баскетболистом года признан ведущий игрок сборной Армении Андрэ Спайт Мкртчян, который в июле был признан в Молдове лучшим баскетболистом первенства Европы среди малых стран. На втором месте – старшина сборной Армении по баскетболу Зарэ Заргарян, третий – Брайант Данстон.

Среди женщин лучшей баскетболисткой года признана Анна Асланян, на втором месте -  Диана Рамазян, на третьем – Виктория Тоноян.



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