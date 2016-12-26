Умер гроссмейстер Ашот Анастасян

Умер 8-кратный чемпион Армении по шахматам гроссмейстер Ашот Анастасян.

Как передает «Арменпресс», Ашот Анастасян родился в 1964 году в Ереване. В составе сборной Армении он в 1997, 2001 и 2005 годах становился бронзовым призером командного первенства мира по шахматам. В 1992 и 2002 годах - бронзовым призером всемирных олимпиад, а в 1999 году – чемпионом Европы, зарегистрировав лучший результат за третьей доской. В 1995 году Ашот Анастасян в составе команды «Ереван» стал кубконосцем клубного первенства Европы.

В июле 2016 года на соревновании ветеранов он стал в составе армянской команды вице-чемпионом мира в категории выше 50 лет.