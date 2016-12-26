Королева Елизавета II выступила с рождественским посланием
Тысячи "маленьких добрых дел" могут что-то изменить, даже когда мировые проблемы кажутся слишком большими, чтобы эти изменения стали возможны, сказала королева.
"Я всегда черпаю силы от встреч с обычными людьми, делающими выдающиеся вещи: волонтерами, сиделками, организаторами сообществ и хорошими соседями - невоспетыми героями, чья тихая преданность делает их особенными", - отметила в речи Елизавета II.
"Сами по себе мы не можем остановить войны и избавиться от несправедливости, но вместе тысячи маленьких добрых дел могут сделать больше, чем мы себе представляем", - сказала королева.
Елизавета II до сих пор восстанавливается после перенесенной простуды, сообщили в Букингемском дворце, поэтому в воскресенье она не пошла по традиции на рождественскую службу в церкви своего поместья в Сандрингеме. Однако, как сообщалось, королева будет присутствовать на семейных торжествах по случаю Рождества.