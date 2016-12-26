В Белоруссии объявили траур в связи с крушением российского Ту-154

В знак солидарности с Россией, которая в понедельник скорбит по жертвам крушения Ту-154, в Белоруссии объявлен день траура. Люди несут цветы и свечи к зданию российского посольства в Минске, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По поручению президента Александра Лукашенко над зданиями госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы на радио и телевидении.

Ранее Лукашенко выразил соболезнования российскому народу, а также семьям погибших.

"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну — сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", — сказал он.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих.

Фото: REUTERS