Из Сочи прибыл первый самолет с телами погибших в катастрофе

Первый самолет с телами погибших в катастрофе самолета Ту-154 прибыл из Сочи в Чкаловский. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство Минобороны России.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будут проводиться их опознание и генетическая экспертиза. К этой работе будут привлечены специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.

Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

Ранее сообщалось, что из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 продолжается круглосуточно.