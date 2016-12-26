Коммунальные службы Еревана продолжали работать всю ночь

В связи с начавшимся 25-го декабря выпадением снега, коммунальные службы Еревана начали очистку улиц и продолжали работать всю ночь. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

По необходимости компания «Санитек», муниципальные коммунальные службы Еревана очищали дороги и посыпали их солью и песком. Работа продолжается и сейчас. Параллельно очищаются тротуары, подземные и наземные пешеходные переходы. Работают также сотрудники кондоминиумов. Рабта координируется руководителями муниципалитетов районов города и сотрудниками особых штабов. Утром улицы города были проходимы. Коммунальные службы Еревана продолжают работать в круглосуточном режиме.