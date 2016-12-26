Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3,5 тыс. человек

Группировка привлекаемых сил в зоне катастрофы самолета Ту-154 в Сочи увеличена до 3,5 тыс. человек, поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту... К поисково-спасательной операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора, фрегат "Адмирал Григорович" с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами, малый противолодочный корабль "Касимов", гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, базовый тральщик "Минеральные воды", водолазные и патрульные катера с водолазными специалистами и прожекторными установками большой мощности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в район проведения операции также подходит спасательное судно "Эпрон" Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом "Тайгер". В ближайшее время в район проведения работ будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Российского Географического общества.

"Таким образом, группировка поисково-спасательной операции усилилась до 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и семь глубоководных аппаратов", - сообщает Минобороны.

В 05:27 мск воскресенья через две минуты после взлета из аэропорта Адлера с экранов радаров пропал самолет Ту-154. На борту самолета находились 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию, чтобы поздравить российских военных на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

В районе катастрофы идет поисковая операция.

ФОТО: Артур Лебедев/ТАСС