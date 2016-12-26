26-го декабря ЦБ Армении выпустил в оборот памятные монеты «Лабиринт Бостона» и «Лабиринт Ваальса». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

Памятная монета «Лабиринт Бостона»

На аверсе изображен герб Армении. Под ним – номинал монеты - «DRAM 5000 ԴՐԱՄ» и год выпуска - «2016». На малой окружности выгравировано «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» и «REPUBLIC OF ARMENIA». В центре монеты изображены лабиринт «Сад армянского наследия» в Бостоне, памятник в честь спасшихся во время Геноцида армян и панорама города. По окружности – надписи «BOSTON USA», «ԱՄՆ ԲՈՍՏՈՆ» и национальный орнамент.

На реверсе изображены эскиз лабиринта «Сад армянского наследия» в Бостоне, в центре – символ вечности. По окружности – надписи «LABYRINTHS OF THE WORLD», «ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍՆԵՐԸ».

В монете имеется включенный шарик, который движется по лабиринту.

Технические параметры

Номинал - 5000 драмов

Металл и проба - серебро, 9250

Вес - 62,2 г

Форма - индивидуальная

Качество - пруф

Гурт - гладкий

Тираж - до 2000

Монета отчеканена в Литве.

Памятная монета «Лабиринт Ваальса»

На аверсе изображен герб Армении. Под ним – номинал монеты - «DRAM 5000 ԴՐԱՄ» и год выпуска - «2016». На малой окружности выгравировано «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» и «REPUBLIC OF ARMENIA». В центре монеты изображены лабиринт «Граница трех государств» в Ваальсе, внизу - памятник на границе Бельгии, Нидерландов и Германии. По окружности – надписи «VAALS NETHERLANDS», «ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ ՎԱԱԼՍ» и национальный орнамент.

На реверсе изображены эскиз лабиринта «Граница трех государств» в Ваальсе, в центре – наблюдательный пункт. По окружности – надписи «LABYRINTHS OF THE WORLD», «ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍՆԵՐԸ».

В монете имеется включенный шарик, который движется по лабиринту.

Технические параметры

Номинал - 5000 драмов

Металл и проба - серебро, 9250

Вес - 62,2 г

Форма - индивидуальная

Качество - пруф

Гурт - гладкий

Тираж - до 1500

Монета отчеканена в Литве.