ЦБ Армении выпустил в оборот памятные монеты «Лабиринт Бостона» и «Лабиринт Ваальса»
26-го декабря ЦБ Армении выпустил в оборот памятные монеты «Лабиринт Бостона» и «Лабиринт Ваальса». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.
Памятная монета «Лабиринт Бостона»
На аверсе изображен герб Армении. Под ним – номинал монеты - «DRAM 5000 ԴՐԱՄ» и год выпуска - «2016». На малой окружности выгравировано «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» и «REPUBLIC OF ARMENIA». В центре монеты изображены лабиринт «Сад армянского наследия» в Бостоне, памятник в честь спасшихся во время Геноцида армян и панорама города. По окружности – надписи «BOSTON USA», «ԱՄՆ ԲՈՍՏՈՆ» и национальный орнамент.
На реверсе изображены эскиз лабиринта «Сад армянского наследия» в Бостоне, в центре – символ вечности. По окружности – надписи «LABYRINTHS OF THE WORLD», «ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍՆԵՐԸ».
В монете имеется включенный шарик, который движется по лабиринту.
Технические параметры
Номинал - 5000 драмов
Металл и проба - серебро, 9250
Вес - 62,2 г
Форма - индивидуальная
Качество - пруф
Гурт - гладкий
Тираж - до 2000
Монета отчеканена в Литве.
Памятная монета «Лабиринт Ваальса»
На аверсе изображен герб Армении. Под ним – номинал монеты - «DRAM 5000 ԴՐԱՄ» и год выпуска - «2016». На малой окружности выгравировано «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» и «REPUBLIC OF ARMENIA». В центре монеты изображены лабиринт «Граница трех государств» в Ваальсе, внизу - памятник на границе Бельгии, Нидерландов и Германии. По окружности – надписи «VAALS NETHERLANDS», «ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ ՎԱԱԼՍ» и национальный орнамент.
На реверсе изображены эскиз лабиринта «Граница трех государств» в Ваальсе, в центре – наблюдательный пункт. По окружности – надписи «LABYRINTHS OF THE WORLD», «ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍՆԵՐԸ».
В монете имеется включенный шарик, который движется по лабиринту.
Технические параметры
Номинал - 5000 драмов
Металл и проба - серебро, 9250
Вес - 62,2 г
Форма - индивидуальная
Качество - пруф
Гурт - гладкий
Тираж - до 1500
Монета отчеканена в Литве.