Президент Армении Серж Саргсян отбыл с рабочим визитом в РФ

Президент Армении Серж Саргсян отбыл утром 26-го декабря с рабочим визитом в РФ. В Санкт-Петербурге он примет участие в сессии Совбеза ОДКБ и в заседании Совета ЕАЭС. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.