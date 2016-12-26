Президент Армении Серж Саргсян отбыл с рабочим визитом в РФ
Президент Армении Серж Саргсян отбыл утром 26-го декабря с рабочим визитом в РФ. В Санкт-Петербурге он примет участие в сессии Совбеза ОДКБ и в заседании Совета ЕАЭС. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
09:15, 26.12.2016
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