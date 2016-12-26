Нельзя решать судьбу НКР без ее участия: интервью Владимира Казимирова «Арменпресс»

«Арменпресс» побеседовал с руководителем посредничекой миссии РФ, полномочным представителем президента РФ по вопросу НКР, бывшим сопредседателем Минской группы ОБСЕ Владимиром Казимировым о проблемах в мирном урегулировании карабахского конфликта, перспективах решения этой проблемы, а также о 4-дневной апрельской войне.

- Господин Казимиров, какие у вас были ожидания в бытность сопредседателем МГ ОБСЕ? Разве замораживание конфликта не должно было привести к новым столкновениям?

- Оставляя пост сопредседателя МГ ОБСЕ летом 1996 г., я ещё надеялся на продвижение урегулирования карабахского конфликта. С одной стороны, ещё казалась не совсем утраченной динамика урегулирования прежних лет, а с другой вскоре возник тупик Лиссабона, но новое сопредседательство (Россия, США и Франция) порождало новые надежды. В то время мало кто мог предугадать длительное замораживание конфликта, чреватое множеством инцидентов. Хотя инциденты и столкновения уже были предрешены отказом Баку от развода войск от линии соприкосновения сразу после достижения прекращения огня.

- За все эти годы в карабахском вопросе практически ничего, кроме лиц, не изменилось. Более того, сценарий в точности повторяется, чему мы стали свидетелями в апреле. Почему?

- Кроме лиц, периодически частично видоизменялись подходы посредников к разрешению отдельных проблем урегулирования. Однако оставалась почти неизменной жёсткость позиций сторон конфликта, дефицит конструктивизма.

-Насколько, по-вашему, была ожидаема апрельская война, и чем она была обусловлена?

- Военная операция в апреле с.г. вряд ли была ожидаема в таких чертах и масштабах. Тем не менее подспудно она была обусловлена стремлением бакинской верхушки всячески показать свою непримиримость с итогами войны 1991-94 гг.

- Сопредседатели неоднократно повторяли и продолжают повторять, что решение проблемы политическое, решится она мирным путем, однако ситуация за более чем 20 лет доказывает обратное, позиция Азербайджана за все эти годы не изменилась. Что вы думаете по этому поводу?

- Думаю, что сопредседатели в приведённых Вами суждениях абсолютно правы. Жажда Баку отыграть в переговорах то, что было ущербно утрачено им в годы войны из-за его явных просчётов, может вызывать лишь какое-то сочувствие или сострадание, но не понимание или одобрение у сопредседателей. Дозревание азербайджанской элиты до реализма может потребовать ещё немало времени.

-Господин Казимиров, несмотря на то, что после апрельских событий было сделано множество заявлений, однако так четко и не прозвучало, какая из сторон спровоцировала их. Не думаете, что это важно? Каково ваше личное мнение?

- Не считаю оправданным в подобных случаях даже стремление посредников остаться "нейтральными", а тем более государственных и политических лидеров и ещё более прессы. Правда, мало кто не понимал происхождение апрельской войны, даже если не говорил об этом.

- После короткого периода относительного спокойствия Азербайджан в последнее время вновь идет на обострение обстановки, какие могут быть гарантии того, что Баку вновь не решится на новое нападение?

- К этому надо быть готовыми и журналистам, и сопредседателям.

- Возможно, что вскоре состоится еще одна встреча президентов Армении и Азербайджана. Что можно ожидать от нее, учитывая, что из-за деструктивной политики одного из сторон предыдущие встречи ничего особенного не дали?

- Мне кажется, что подобные встречи заслуживают поддержки, даже если мало что дают практически.

- Как вы думаете, может ли иметь какое-либо воздействие на процесс подключение к Нагорного Карабаха к переговорам?

- Это принципиально важно так же, как участие Карабаха в подписании перемирия и февральского соглашения (1995 г.) об укреплении режима прекращения огня. Нельзя решать судьбу Нагорного Карабаха без его участия. Даже если его участие не принесёт прямо желаемых результатов.

-Господин Казимиров, хотелось бы узнать ваше личное мнение о том, каково решение этой проблемы и каковы механизмы решения?

- Придерживаюсь той точки зрения, которую изложил Совет глав государств СНГ 15 апреля 1994 г. - за месяц до перемирия. Тогда главы всех государств СНГ, включая Г.Алиева и Л. Тер-Петросяна, высказались за то, чтобы перейти к ликвидации последствий трагического противоборства не после перемирия, а только после надёжного закрепления прекращения огня. А есть ли оно сейчас? Где оно? Ключ к решению карабахского конфликта - именно надёжное закрепление прекращения огня. Без этого не продвинуться к его решению.

Интервью Сюзи Мурадян