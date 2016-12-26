Здравоохранение: Важнейшие события 2016 года

В прошедшем году система здравоохранения Армении была полна самых различных событий. Для своих читателей «Арменпресс» выбрал наиболее интересные из них.

В республике была зафиксирована эпидемия пандемического гриппа А (H1N1)

2016 год в Армении начался с так называемого свиного гриппа. Министр здравоохранения Армен Мурадян еще в начале года заявил, что в медцентрах республики проходят лечение 855 человек с острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди них 101 беременная женщина и 672 ребенка. У 177 из 855 больных был выявлен вирус типа H1N1. Число тяжело больных составило 11 человек, они находятся в отделении реанимации и подключены к аппаратам искусственного дыхания. У 4-х из них было подтверждено наличие инфекции H1N1. К сожалению, были отмечены и случаи смертей.

Врачи – в четырехдневной апрельской войне

Не успела страна прийти в себя после эпидемии гриппа, как началась четырехдневная апрельская война, в которой наилучшим образом отличились и армянские медики. Одному из военнослужащих непосредственно на месте была сделана пластическая операция, благодаря которой в настоящее время он может ходить. Благодаря высокой профессиональной подготовке наших медработников были спасены жизни многочисленных военнослужащих.

Сменился министр здравоохранения

2016 год в системе здравоохранения Армении ознаменовался сменой министра. Указом президента РА Сера Саргсяна 27 сентября на данной должности Армена Мурадяна сменил исполнительный директор страховой компании “Инго Армения” Левон Алтунян. Армен Мурадян на состоявшемся 24 декабря совете попечителей Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци был избран ректором вуза.

Был принят закон РА “О лекарствах”

Как отмечают ответственные сферы здравоохранения, принятие закона РА “О лекарствах”обеспечивает три принципа: качество, безопасность и эффективность. Планируется разработать и утвердить законодательные акты, которые урегулируют закрепленные законом положения. Закон нацелен на защиту интересов граждан.

Был переоснащен и отремонтирован ряд медучреждений

В соответствии с проводимой президентом РА политикой по равномерному развитию всех территорий, в рамках программы модернизации областной больничной системы в начале года был сдан в эксплуатацию региональный многопрофильный медцентр в Мегри. В текущем году свои двери для посетителей открыли и 5 новых сельских амбулаторий. На данный момент проводятся работы по модернизации Арташатского медцентра и сторительные работы в медцентре Севана, завершение которых планируется на 2018 год.

Был модернизирован и оснащен новейшим медицинским оборудованием и Гематологический центр им. Р. Йоляна.

В ереванском республиканском медцентре “Армения” естественным путем появились на свет тройня и четверня

2 сентября 2016 года 28-летняя жительница села Ширакаван Ширакской области в республиканском медицинском центре “Армения” естественным путем родила тройню. 3 сентября в том же медцентре 26-летняя Мариам Тунян произвела на свет четверню: двух мальчиков и двух девочек.