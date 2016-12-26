Найден пистолет, являющийся орудием убийства в ереванском округе Ачапняк

В следственном отделе ереванских административных округов Ачапняк и Давташен Следственного комитета Армении в результате предпринятых по расследованию уголовного дела мероприятий был выяснен ряд обстоятельств по делу об убийстве 56-летнего Самвела Аршакяна, найдено орудие убийства – пистолет. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СК РА.

Ранее мы сообщали, что 20 ноября 2016 года из медцентра было получено сообщение о том, что в пределах 17:30 часов для получения медицинской помощи с “огнестрельным ранением, в состоянии клинической смерти” был госпитализирован 56-летний мужчина, который скончался, не приходя в сознание.

В связи происшедшим возбуждено уголовное дело по статье 104 (убийство) и ч. 1 статьи 235 (незаконное хранение оружия).

Обвиняемый по делу 27-летний в ходе предварительного следствия Багдасарян сообщил о местонахождении пистолета, из которого был застрелен Самвел Аршакян.

Следствие продолжается.

Справка: Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый считается невиновным пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном Кодексом уголовного судопроизводства РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.