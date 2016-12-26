Йылдырым встретится с лидером националистов Бахчели

Премьер-министр Турции и руководитель правящей партии «Справедливость и развитие» Бинали Йылдырым встретится с лидером оппозиционной партии «Националистическое движение» Девлетом Бахчели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Предполагается, что стороны будут обсуждать вопрос конституционной реформы.

Партии уже пришли к согласию в вопросе конституционной реформы, которая уже представлена в Меджлис.

После последних выборов у правящей партии «Справедливость и развитие» имеется 316 голосов в Меджлисе, председатель Исмаил Каграман из этой же партии не имеет права голоса, а для проведения реформы требуется минимум в 330 голосов, и в условиях голосования «за» депутатов-националистов реформу удастся провести, затем она будет поставлена на референдум.

Если же реформа пройдет 367 и более голосами, тогда реформа будет принята без референдума.