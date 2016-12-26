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Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным


Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Эрдоганом и президентом РФ Путиным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

Эрдоган выразил соболезнование Путину по поводу крушения российского самолета. Руководители обеих стран обменялись мнениями о необходимости установления режима прекращения огня в Сирии.

В ходе разговора с ними на связи был также президент Казахстана Назарбаев.



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