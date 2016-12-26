На саммите ЕАЭС будет принят новый Таможенный кодекс ЕврАзЭС

В Санкт-Петербурге 26 декабря состоятся саммиты Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы союза и наметят ориентиры по дальнейшему развитию этого интеграционного объединения. Центральным событием саммита станет планируемое подписание Договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС.

Ожидается также принятие ряда других многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования единого евразийского рынка товаров и услуг. Кроме того, главам государств предстоит утвердить Основные направления международной деятельности союза на 2017 год и рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово- экономическими партнерами Евразийского союза.

В рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации и обеспечение ее текущей деятельности. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.