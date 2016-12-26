МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 26-го декабря межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты. Дороги Сотк-Карвачар и Гюмри-Армавир труднопроходимы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, Котайка, Арарата, Армавира, Лори, Арагацотна, Вайка, Джермука идет снег, на дорогах Капана, Гориса и на участке «гора Мегри» - туман.

На дотогах Апарана, Арагаца, Сараван-Зангер, и в Гегаркунике– местами гололед.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.