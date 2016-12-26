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Азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения около 300 раз


Азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, более 300 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь  с 25-го на 26-е декабря азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 300 раз стреляла в сторону армянских позиций.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».



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