Азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения около 300 раз

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, более 300 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 25-го на 26-е декабря азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 300 раз стреляла в сторону армянских позиций.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».