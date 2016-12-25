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На значительной части территории Армении ожидается слабый снег


На значительной  части территории Армении 26-27 декабря ожидается слабый  снег, в  отдельных районах – метель, слабая видимость. 28 декабря погода ожидается без осадков.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, температура воздуха 26-27 декабря  ночью повысится на 3-5 градусов, днем – еще  2-3 градуса.

В Ереване 26-27 декабря время от времени ожидается слабый  снег.   28 декабря погода ожидается без осадков.



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