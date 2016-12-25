На значительной части территории Армении ожидается слабый снег

На значительной части территории Армении 26-27 декабря ожидается слабый снег, в отдельных районах – метель, слабая видимость. 28 декабря погода ожидается без осадков.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, температура воздуха 26-27 декабря ночью повысится на 3-5 градусов, днем – еще 2-3 градуса.

В Ереване 26-27 декабря время от времени ожидается слабый снег. 28 декабря погода ожидается без осадков.