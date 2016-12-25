Премьер-министр Армении Карен Карапетян выразил соболезнование премьер-министру России Дмитрию Медведеву в связи с крушение самолета Ту-154 выполнявшего рейс Адлер Латакия. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью Правительства РА, в послании сказано: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

С чувством глубокой скорби мы восприняли трагическую весть о крушении самолёта «Ту-154» над Черным морем, унесшем жизни десятков людей. От имени правительства Республики Армения и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования и прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе».