Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Католики Армении отмечают Святое Рождество


25 декабря  Католическая церковь празднует Святое Рождество Христово. Этот праздник  отмечают и приверженцы Армянской  Католической церкви. До основной  мессы, еще 24 декабря во всех католических приходах была отслужена вечерняя молитва. Месса была отслужена в Гюмрийской католическом соборе  Армянской  Католической церкви  -  первопрестоле  АКЦ Армении, Грузии,  России и Восточной  Европы. В храме  Святых мучеников богослужение  провел отец Саак.

Епархия АКЦ Армении, Грузии,  России и Восточной  Европы была  создана  Римским Папой Иоанном Павлом II в 1991г. и при предводительстве преподобного католикоса-патриарха Григора  Петроса ХХ. Нынешний  глава – архиепископ Рафаел Минасян.

Верующие  католических общин свято следуют канонам и обрядам АКЦ, храня  верность заветам церкви. В одной  только Ширакской  области действует 9 католических приходов. 

Как сообщили Арменпресс в первопрестоле  АКЦ Армении, в Шираке большая  католическая община, ее ветви – Мец Сепасар, Казанчи,Бавра, Аревик, Паник, Дзитанков, Азатан, Ланджик и др. Католическая  паства есть и в Гюмри.

 

Арменуии Мхоян



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации