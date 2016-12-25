Католики Армении отмечают Святое Рождество

25 декабря Католическая церковь празднует Святое Рождество Христово. Этот праздник отмечают и приверженцы Армянской Католической церкви. До основной мессы, еще 24 декабря во всех католических приходах была отслужена вечерняя молитва. Месса была отслужена в Гюмрийской католическом соборе Армянской Католической церкви - первопрестоле АКЦ Армении, Грузии, России и Восточной Европы. В храме Святых мучеников богослужение провел отец Саак.

Епархия АКЦ Армении, Грузии, России и Восточной Европы была создана Римским Папой Иоанном Павлом II в 1991г. и при предводительстве преподобного католикоса-патриарха Григора Петроса ХХ. Нынешний глава – архиепископ Рафаел Минасян.

Верующие католических общин свято следуют канонам и обрядам АКЦ, храня верность заветам церкви. В одной только Ширакской области действует 9 католических приходов.

Как сообщили Арменпресс в первопрестоле АКЦ Армении, в Шираке большая католическая община, ее ветви – Мец Сепасар, Казанчи,Бавра, Аревик, Паник, Дзитанков, Азатан, Ланджик и др. Католическая паства есть и в Гюмри.

Арменуии Мхоян