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На дорогах Дилижана и на перевале Варденяц – местами гололед


Министерство транспорта, связи и информационных технологий  РА сообщает, что по  состоянию на 14:30 часов 25 декабря  на дорогах  Ахуряна, Гавара,  Баграмяна, Мегри, Арарата, Ашоцка, Егегнадзора, Севана, Раздана, Чамбарака, Талина, Маралика, Артика, Спитака, Сисиана, Апарана,  и автодорогах областей Вайк, Котайк  и Тавуш идет снег.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА, на дорогах Дилижана и на перевале Варденяц – местами гололед

На указанных дорогах  осуществляется  обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дорогие  межгосударственного и республиканского значения открыты.



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