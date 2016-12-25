Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 14:30 часов 25 декабря на дорогах Ахуряна, Гавара, Баграмяна, Мегри, Арарата, Ашоцка, Егегнадзора, Севана, Раздана, Чамбарака, Талина, Маралика, Артика, Спитака, Сисиана, Апарана, и автодорогах областей Вайк, Котайк и Тавуш идет снег.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, на дорогах Дилижана и на перевале Варденяц – местами гололед

На указанных дорогах осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дорогие межгосударственного и республиканского значения открыты.