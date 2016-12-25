Армения сотрудничает с ЕС, не забывая об обязательствах в Евразийском экономическом союзе: посол РА в Эстонии

Несмотря на географическое расстояние между Арменией и Эстонией, между народами всегда были и есть очень теплые и дружеские отношения, основанные на искренней симпатии и взаимном уважении между гражданами. Как говорится — простые человеческие отношения. Естественно, они существенно подкрепляются и расширяются благодаря различным контактам, в том числе и на уровне студенчества. Вообще, у нас существуют добрые традиции в сфере образования, и не только по линии университетов и институтов. Как передает Арменпресс, об этом в интервью с корреспондентом Delfi заявил посол Армении в Эстонии Тигран Мкртчян (резиденция - Вильнюс).

Посол добавил, что Дипломатическая академия Армении, кстати, была основана по примеру эстонской.

«Главный спонсор нашей академии, одновременно с нашим правительством, является Европейский союз. А один из главных консультантов из ЕС — как раз из Эстонии. Кроме того, в Эстонской дипломатической школе есть два места для студентов из Армении. Что касается сферы образования — тут имеется большой потенциал, который мы должны использовать. Этот вопрос я собираюсь обсудить на запланированной встрече с министром образования Эстонии. А с ректором Тартуского университета будет также обсужден и вопрос дальнейшего развития контактов в данной сфере. Я думаю, что у нас есть еще незадействованный потенциал. Надо побольше изучить возможности».

Тигран Мкртчян отметил, что Армения ведет активный диалог в Европейским союзом: «Это одно из основных направлений нашей внешней политики. В настоящее время работаем над новым рамочным документом. Полагаем, что этот процесс — а мы уже провели шесть раундов переговоров — в ближайшем будущем завершится, и новое соглашение придаст дополнительный импульс развитию отношений также со странами членами ЕС, в том числе и с Эстонией».

По его словам, в двустороннем плане Армения также желает активизировать обмены в области культуры. «Можно организовать много интересного. В Латвии и в Литве мы уже реализуем некоторые совместные проекты. Уверен, что с тем же успехом, сделаем это и в Эстонии»,- считает посол.

Говоря об экономике, он отметил, что, по сравнению с 2015 годом, в 2016 году товарооборот был значительно активнее — в несколько раз больше. Но, конечно же, потенциал намного больше, и надо его использовать, включая и информационные технологии. «В этой области у нас есть много общего. Эстония в этом плане является хорошим образцом. У нас многие компании заинтересованы в эстонском опыте, а также в сотрудничестве с эстонскими коллегами».

Отвечая на вопрос «Как Армения собирается выходить дипломатическими путями из своего сложного географического положения?», посол Армении в Эстонии, отметил, что: «Во-первых, мы стараемся иметь хорошие отношения и с Россией, конечно, и с ЕС, и с США, и с соседями, и с азиатскими, африканскими странами. Мы не строим отношения за счет разногласий между другими государствами. Мы пытаемся одновременно поддерживать наши дружеские, доверительные и хорошие отношения между разными государствами, и порой даже со странами, взаимоотношения между которыми не всегда гладки. Это философия нашей внешней политики. И это у нас получается. Я не вижу конфликта в том, что можно иметь стратегические союзнические отношения с РФ, и дружеские отношения и с ЕС, и с США».

Среди отраслей производства, которыми Армения может быть более представлена в Европейской союзе, он первым отметил инфотехнологии, также сельское хозяйство, легкую промышленность. «Также научные центры у нас есть, которые довольно-таки развиты. В более широком плане, говоря о наших экономических возможностях, нашим партнерам мы предлагаем возможность использования преференций, которыми обладает армянская сторона в силу членства в Евразийском экономическом союзе и наличия льготного режима GSP+ в ЕС. В первом случае речь идет о рынке с населением в 180 миллионов человек, а во втором — в 500».

Отметив, что уже более двух десятилетий Армения проводит реформы, и с ними стране ЕС очень много помогал и продолжает помогать, Тигран Мкртчян добавил: «И «Восточное партнерство» в контексте реформ — достаточно хороший формат. Однако, как я подчеркнул в начале нашего разговора, мы двигаемся вперед не за счет других наших партнеров. То есть мы готовы продолжать сотрудничество с ЕС, но не забываем о других своих обязательствах, например, обязательства в Евразийском экономическом союзе. В конечном счете это направлено на достижение совпадающих целей.

Совместные усилия в этой области будут способствовать повышению конкурентоспособности наших экономик, развитию взаимовыгодного и взаимодополняющего сотрудничества между странами и различными интеграционными объединениями, формированию общего пространства без разделительных линий на благо всех государств».

Посол пояснил, что ЕС помогает Армении в построении демократического государства, в прогрессе наших реформ. «Помогает он нам и в экономическом плане, например, присутствие европейских предпринимателей в Армении, и армянских — в ЕС. И, разумеется, people-to-people contact (различные связи между людьми — прим. ред.), а также облегчение, а в будущем — и либерализация визового режима. Наши общества живут в единой системе ценностей, коими являются гуманизм, права человека, христианство»,- сказал он.

Тигран Мкртчян, отвечая на вопрос, как на Армению воздействуют нынешние отношения Турция- Россия, подчеркнул, что Армения заинтересована, чтобы российско-турецкие отношения были бы хорошими. Потому что за всю историю было так: когда отношения Россия — Турция ухудшались — это сказывалось и на нас.

«В экономическом плане они никак не могут выражаться, так как с Турцией у нас нет вообще никаких отношений! Дипломатических отношений нет, границы закрыты. В прошлом году даже были случаи, когда турецкие вертолеты нарушали границу воздушного пространства Армении. В контексте того, что границу Армении охраняют и российские военнослужащие, это можно расценить и как провокацию. Если бы российские пограничники сбили бы эти вертолеты… трудно сказать, какая ситуация была бы сейчас»,- отметил посол.

Другой вопрос был задан относительно того, как может сказаться убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова в Анкаре на отношениях Россия-Турция-Армения. По словам посла РА в Эстонии, это сейчас еще рано анализировать. «В 2007 году в центре Стамбула националистом был убит армянский журналист Грант Динк. Был убит в спину — по сути, такой же инцидент был. Вся мировая общественность тогда критиковала Турцию за то, что атмосфера там такая, что спокойно могут убить любого человека, даже посла. Почти десять лет прошло с убийства Динка: десятки арестованных, а убийство до сих пор не раскрыто. И, к сожалению, я сейчас не вижу никаких причин, чтобы быть оптимистом»,- подчеркнул он.

Дипломат также коснулся темы кризиса в Сирии и на Ближнем Востоке, его значения для Армении и вляния кризиса на страну. Он пояснил, что исторически практически во всех странах Ближнего Востока проживает много армян. До начала сирийского кризиса в одной лишь Сирии — больше 120 000. Чуть более 10 000 армян до сих остаются в Алеппо. А более 20 000 сирийских беженцев нашли убежище в Армении: «Хотя мы — маленькое государство, и наши экономические возможности ограничены. В плане соотношения количества принятых из Сирии беженцев и собственного населения Армения — третья страна в Европе. Но сирийских армян мы должны поддерживать.Кстати, в уже четвертый год единственным диппредставительством в Алеппо является генконсульство Армении. Оно ни один день не прекращало своей работы».

Тигран Мкртчян согласился с впечатлением интервьюера, что все без исключения армяне любят Армению. «Вообще, Армения — это единственная страна, куда во время конфликта люди возвращаются! Вот, например, в апреле когда Азербайджаном была развязана была ”четырехдневная война” против Нагорного Карабаха, так армяне со всех сторон света возвращались, чтобы встать на защиту своей родины.