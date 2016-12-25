Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Президент Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолёта, выполнявшего рейс по маршруту Адлер-Латакия, повлёкшей за собой гибель десятков людей.

"Выражаю мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия Вам, семьям и родным погибших и всему братскому народу России, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту трагедию", - сказано в телеграмме соболезнования Президента.