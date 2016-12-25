На проходящем в ОАЭ международном женском турнире «Кубок Шарджи» вчера состоялись игры 7 тура.

Как передает Арменпресс, две представительницы Армении - Сусанна Габоян и Мария Геворкян, соревнуются между собой. Партия закончилась с ничейным счетом.

Армине Бабаян вновь одержала победу – на этот раз над представительницей Азербайджана.

Армине Бабаян отстает от лидера на пол-очка. Сусанна Габоян и Мария Геворкян набрали по 5 очков.