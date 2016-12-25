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Армине Бабаян отстает от лидера на пол-очка


На проходящем в ОАЭ международном женском турнире «Кубок Шарджи» вчера  состоялись игры  7 тура.

Как передает Арменпресс, две  представительницы  Армении  - Сусанна Габоян и Мария Геворкян, соревнуются  между  собой. Партия  закончилась с ничейным счетом.

Армине  Бабаян вновь одержала победу – на этот раз над представительницей Азербайджана. 

Армине  Бабаян отстает от лидера  на  пол-очка. Сусанна Габоян и Мария Геворкян набрали по 5  очков.



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