МИД Армении соболезнует в связи с авиакатастрофой в Сочи

Пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян от имени ведомства выразил соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате авиакатастрофы в Сочи. Он сообщил также, что уточняется идентичность и гражданство одного из пассажиров.

Об этом Арменпресс стало известно из Twitter Тиграна Балаяна.

«Соболезнуем в связи с многочисленными жертвами в результате авиакатастрофы в Сочи. Уточняется идентичность и гражданство одного из пассажиров – А.Т. Георгияна», - написал он.

Самолет Ту-154 МО РФ, вылетевший из аэропорта Адлера в сирийскую Латакию, потерпел крушение над Черным морем. Как передает Арменпресс, информированный источник ЧС сообщил INTERFAX, что у находящихся на борту не было никаких шансов выжить.

Кроме того, по сообщению источника, самолет Ту-154 упал у берегов Сочи, не успев набрать высоту. Сигнала бедствия от экипажа не поступало.

В МО РФ подтвердили, что на борту находились 93 человека, среди них военнослужащие, 8 членов экипажа, 9 журналистов и 84 пассажира, в том числе 68 членов ансамбля имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. «Медуза» уточняет, что выступление планировалось в Алеппо.

Ранее со ссылкой на МО РФ сообщалось, что утром в воскресенье, 25 декабря, принадлежавший Минобороны самолет Ту-154, совершавший плановый полет, пропал с радаров. Самолет вылетел в Сирию из Адлера. На связь Ту-154 перестал выходить в 5:40 мск.