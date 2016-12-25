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МИД Армении соболезнует в связи с авиакатастрофой в Сочи


Пресс-секретарь МИД РА  Тигран Балаян от имени ведомства выразил соболезнование  в  связи с многочисленными жертвами в результате авиакатастрофы в  Сочи. Он сообщил также, что уточняется идентичность и гражданство одного из пассажиров.

Об этом Арменпресс стало известно из Twitter Тиграна Балаяна.

«Соболезнуем в  связи с многочисленными жертвами в результате авиакатастрофы в  Сочи. Уточняется  идентичность и гражданство одного из пассажиров – А.Т. Георгияна», - написал он. 

Самолет Ту-154 МО РФ, вылетевший из аэропорта Адлера в сирийскую Латакию, потерпел крушение над Черным морем. Как передает Арменпресс, информированный источник ЧС сообщил  INTERFAX, что у  находящихся на  борту  не было никаких шансов  выжить.

Кроме того, по сообщению источника, самолет Ту-154 упал у берегов  Сочи, не  успев набрать высоту. Сигнала бедствия  от экипажа не  поступало.

 В МО РФ подтвердили, что  на борту находились 93 человека, среди них военнослужащие, 8 членов экипажа, 9 журналистов  и 84 пассажира, в том числе 68 членов ансамбля имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. «Медуза» уточняет, что выступление планировалось в Алеппо.   

Ранее со ссылкой  на МО РФ сообщалось, что утром в воскресенье, 25 декабря, принадлежавший Минобороны самолет Ту-154, совершавший плановый  полет, пропал с радаров.     Самолет вылетел в Сирию из Адлера. На связь Ту-154 перестал выходить в 5:40 мск.



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