Член национальной сборной Армении и английской "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поздравил с наступающими праздниками.

«Поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым. Наилучшие пожелания в 2017 году», - как передает Арменпресс, сказал Мхитарян.