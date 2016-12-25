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Генрих Мхитарян поздравил с наступающими праздниками


Член национальной  сборной  Армении и английской "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поздравил с наступающими праздниками.

«Поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым. Наилучшие  пожелания  в  2017 году», -   как передает Арменпресс, сказал Мхитарян.



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