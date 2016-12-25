Генрих Мхитарян поздравил с наступающими праздниками
Член национальной сборной Армении и английской "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поздравил с наступающими праздниками.
«Поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым. Наилучшие пожелания в 2017 году», - как передает Арменпресс, сказал Мхитарян.
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