Комиссия обсудила вопросы, связанные со статусом участника боевых действий

В Административном корпусе МО РА 24 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии, занимающейся вопросами статуса участника боевых действий и добровольца еркрапа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО Армении, председатель комиссии, министр обороны РА Виген Саркисян подчеркнул роль добровольческого движения как в годы Арцахской войны, так и в период апрельских боевых действий. Министр отметил необходимость достойной оценки добровольцев при защите родины.

В ходе заседания обсуждался ряд законодательных и правовых вопросов, связанных с присуждением статуса участника боевых действий, а также представленные комиссии предложения о статусе участника боевых действий и добровольца еркрапа, о необходимых при этом документах. Уточнены представленные комиссии списки.