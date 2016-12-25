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Комиссия обсудила вопросы, связанные со статусом участника боевых действий


В Административном корпусе  МО РА 24 декабря состоялось заседание межведомственной  комиссии, занимающейся вопросами статуса участника боевых действий и добровольца еркрапа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО Армении, председатель комиссии, министр обороны  РА Виген Саркисян подчеркнул роль добровольческого движения как в годы  Арцахской  войны, так и в период апрельских боевых действий. Министр  отметил необходимость достойной  оценки добровольцев при защите  родины. 

В ходе  заседания обсуждался ряд законодательных и правовых вопросов, связанных с присуждением статуса участника боевых действий, а также представленные комиссии предложения о статусе участника боевых действий и добровольца еркрапа, о необходимых при этом документах. Уточнены представленные комиссии списки.



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