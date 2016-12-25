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На некоторых дорогах республики идет снег


Министерство транспорта, связи и информационных технологий  РА сообщает, что по  состоянию на 09:30 часов 25 декабря  на дорогах районов Вайка, Мегри, Сисиана, Масиса, Баграмяна, Арташата, Арарата, Мартуни и Апарана идет снег.

На дорогах Гавара, Гориса, Баграмяна, Мартуни и на перевале Варденяц местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА, на указанных дорогах  осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дорогие  межгосударственного и республиканского значения открыты.

МЧС РА сообщает, что  по состоянию на 08.30 часов 25 декабря  на территории Армении есть труднопроходимые автодороги.

Труднопроходимы перевал Варденяц и дорога  Сотк-Карвачар.

В Веди (Араратская область), Мартуни (Гегаркуникская область),  Аштараке и Талине  (Арагацотнская область), Горисе  (Сюникская область) идет снег.

В Апаране (Арагацотнская область), на поворотах Дилижана, на перевале Варденяц, на дорогах  Сотк-Карвачар,  Степанаван-Алаверди-Одзун,  Ванадзор-Дилижан,  Горис-Сисиан-Зангер Сараван-Зангер, а также на   автодорогах  Ширака – местами гололед.   

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, согласно информации департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта  для  всех типов  автомашин – при наличии цепей.



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