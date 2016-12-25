На некоторых дорогах республики идет снег

Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 09:30 часов 25 декабря на дорогах районов Вайка, Мегри, Сисиана, Масиса, Баграмяна, Арташата, Арарата, Мартуни и Апарана идет снег.

На дорогах Гавара, Гориса, Баграмяна, Мартуни и на перевале Варденяц местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, на указанных дорогах осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дорогие межгосударственного и республиканского значения открыты.

МЧС РА сообщает, что по состоянию на 08.30 часов 25 декабря на территории Армении есть труднопроходимые автодороги.

Труднопроходимы перевал Варденяц и дорога Сотк-Карвачар.

В Веди (Араратская область), Мартуни (Гегаркуникская область), Аштараке и Талине (Арагацотнская область), Горисе (Сюникская область) идет снег.

В Апаране (Арагацотнская область), на поворотах Дилижана, на перевале Варденяц, на дорогах Сотк-Карвачар, Степанаван-Алаверди-Одзун, Ванадзор-Дилижан, Горис-Сисиан-Зангер Сараван-Зангер, а также на автодорогах Ширака – местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, согласно информации департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомашин – при наличии цепей.