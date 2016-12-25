Азербайджан нарушил режим перемирия более 40 раз, применив станковые автоматические гранатометы

На линии соприкосновения с армией Арцаха прошлой ночью Азербайджан нарушил режим перемирия около 40 раз, произведя более 400 выстрелов в сторону армянских позиций.

Как передает Арменпресс, в сообщении МО НКР говорится: «В ночь на 25 декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 40 раз. В сторону армянских позиций произведено более 400 выстрелов из орудий разного калибра, в том числе интенсивны были нарушения из снайперских орудий и станковых автоматических гранатометов.

Передовые силы Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно осуществлять поставленные перед ними боевые задачи».

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