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Азербайджан нарушил режим перемирия более 40 раз, применив станковые автоматические гранатометы


На  линии соприкосновения  с армией Арцаха прошлой  ночью Азербайджан нарушил режим  перемирия около 40 раз,  произведя более 400 выстрелов  в  сторону  армянских позиций. 

Как  передает Арменпресс, в сообщении МО НКР говорится: «В ночь на  25  декабря на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня  около 40  раз. В сторону армянских позиций произведено более 400 выстрелов из орудий разного калибра, в том числе интенсивны были нарушения из   снайперских орудий и станковых автоматических  гранатометов.         

Передовые  силы  Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно осуществлять поставленные перед ними боевые задачи».

 

 

 

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