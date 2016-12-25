У Сочи потерпел крушения Ту-154 МО РФ։ источник исключил шансы найти выживших в море

Самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в акватории Черного моря, у находившихся на борту людей шансов выжить практически не было, как передает “Арменпресс”, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в экстренных службах.

"У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу, что лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал.

Ранее телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что самолет Ту-154 упал при совершении маневра над Черным морем.

Как подтвердили в Минобороны РФ, на борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Ранее со ссылкой на Миноброны сообщалось, что при выполнении планового перелета с аэродрома в г.Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа. Артисты ансамбля им. Александрова летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия).

PHOTO Tu-154 © RT/Michael Gurenkov / Flickr