2017 год:Россия и Армения - время созидания и великих свершений.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ ПО ВНЕШНИМ СНОШЕНИЯМ И КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

(22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА)

Спасибо. Я, прежде всего, хочу выразить благодарность Константину Федоровичу Затулину, за то, что он в прайм тайм, в апреле текущего года прямым текстом на 1-ом Всероссийском телеканале, на канале ОРТ заявил о том, что Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана. Это его заявление легло в основу моей статьи, которая в дальнейшем с другими статьями вышла отдельной книгой. Я прочитаю только заголовки статей, положенных в основу книги – «Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана», «Стреляют в Армению, а целят по России», «После четырехдневной войны Армения – это страна, уверенная в своей правоте и собственной силе», «Стреляют в Армению, а целят по миру».

Спасибо Вам, Константин Федорович за честность и за Ваше ясновидение. Совершенно недавно вышла в свет и другая мoя небольшая книга, которая озаглавлена – «Россия и Европа перед лицом угроз существованию европейской цивилизации». Статьи, вошедшие в эти книги, были переведены на рабочие языки ОБСЕ и во время каждой очередной сессии я персонально вручаю их руководителям делегаций 56 стран-членов ОБСЕ. Это между прочим. Уважаемые коллеги, можно с разных сторон подходить к вопросам безопасности, но мне почему-то видится, что в нашей работе на парламентских форумах надо действовать более наступательно. Что я имея в виду. Итак, в сентябре 2013 года было произведено разоружение армии Башара Асада от химического оружия. Кто явился инициатором этого архиважного дела? Президент России Владимир Путин. Не будь химического разоружения, наверное, сегодня весь Большой Ближний Восток полыхал бы в огне химической войны. А мы почему-то молчим об этом. Дальше – больше. В 2009 году Президент Республики Армения Серж Саргсян взял на себя высочайшую ответственность и санкционировал парафирование Армяно-Турецких протоколов. Почему было сделано это? В числе прочих причин и потому, чтобы не ставить своего стратегического партнера, Россию, в трудное положение, чтобы не ставить других партнеров Армении, будь то Евросоюз, будь то Соединенные Штаты Америки в неловкое положение. Опять-таки никаких соответствующих откликов с нашей стороны на международных парламентских площадках не последовало. Исламская Республика Иран, находясь под жесточайшими санкциями, в лице Армении имело единственное государство, которое в этот период очень смело продолжало сохранять дружественные отношения с этой страной. Это сейчас, после снятия санкций, вдруг очень многие страны стали друзьями Ирана. При этом Армения проводила дружественную политику в отношении Ирана, будучи твердо убеждена, что наш стратегический союзник Россия, в этом вопросе будет всецело поддерживать линию нашего руководства. Я почему как-то выделил эти вопросы? Потому что нам уже хватит лишь вместе защищаться на международных аренах и все время оправдываться за какие-то противоправные действия, которые хотят навесить на наши страны: будь то на Россию, будь то на Армению или на другие государства-члены ОДКБ. Здесь нам следует проводить очень наступательную политику, чтобы освободиться от синдрома вечно оправдывающейся стороны. А для того чтобы проводить наступательную политику, надо на международной арене по существу координировать наши усилия. Более подробно я об этом скажу во время своего доклада. А до этого я передам вам специально приуроченную к нашему совместному заседанию и недавно опубликованную Государственным информационным агентством «Арменпресс» мою статью – «Год тревог и надежд – 2». Там есть предложения, которые в случае их реализации, думаю, поднимут на качественно новый уровень степень нашего сотрудничества на международных парламентских площадках.

Спасибо.

ОТКЛИК ВЕДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ КАЛАШНИКОВА ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА

Спасибо, Арташес Мамиконович. Мы эту статью, я сегодня ее вспоминал, попросили еще в Москве раздать всем депутатам, которые сюда поехали. Если это та статья, которую Вы Володину отправили? … Да, эта. Мы ее направили всем. Спасибо, она очень интересная и поучительная. На самом деле она больше относится к третьей части нашей сегодняшней беседы, интересная и поучительная.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ ПО ВНЕШНИМ СНОШЕНИЯМ И КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

(22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА)

Спасибо.

Уважаемые коллеги! За 5 минут конечно выступить с докладом сложновато, поэтому предварительно я раздал Вам материалы, которые в преддверии нашего совместного заседания были опубликованы специально. Не хочу повторяться, но главная просьба к вам и к самим себе – нам всем надо, чтобы мы сами формировали повестку дня Парламентских ассамблей: будь то ПА ОБСЕ или ПА Совета Европы, чтобы мы сами диктовали, какие вопросы считаем приоритетными. Для этого многих трудов не надо вкладывать, надо просто самим составлять проекты резолюций и выносить их на обсуждение. Именно резолюций по таким вопросам, где у нас сильные позиции. Говоря у нас, я подразумеваю, в первую очередь, у делегаций государств-членов Евразийского экономического союза, ну и, естественно, государств-членов ОДКБ, которые являются все без исключения членами ОБСЕ. И при обсуждении каждого из тех вопросов, которые будут выдвинуты нами, мы можем высказать свою точку зрения по всему тому, по тем вопросам, по которым сегодня затыкают нам рот, когда на обсуждение международных форумов выносятся антироссийские или антиармянские резолюции. А то часто бывает, что ты должен выступить, объяснить, что не «жираф», что о чем там говорится ничего общего не имеет с реальностью, что это совершенно из другой оперы. Тем более, что для проведения такой работы сейчас, в известном смысле, складывается благоприятная ситуация. Взять хотя бы то, что буквально несколько дней назад произошло в Париже. Там глава «Центра политических и международных отношений» (Париж, CFPA, я даже могу напомнить фамилию этого уважаемого человека – Фабьен Боссар) обратился в Нобелевский комитет с письмом и обоснованием о необходимости присуждения Нобелевской премии мира президенту России Владимиру Путину за его миротворческие усилия. А что мешает тому, чтобы вот наши совместные делегации государств-членов ОДКБ выступили бы в Парламентской ассамблее ОБСЕ с подобной же рекомендацией. Я сейчас могу об этом сказать, потому что еще в 2013 году в Вене, в одном из своих выступлений на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ я уже тогда выступил с таким предложением и имел нескромность в декабре того же года об этом сказать президенту Владимиру Путину здесь, в Ереване, во время его официального визита. На что Владимир Владимирович очень интересно ответил. Он сказал буквально следующее: «Надеюсь, Вы понимаете, что не ради Нобелевской премии мира мы это сделали, разоружили от химического оружия правительственную армию Асада». Я почему об этом говорю? Потому что все, о чем говорилось мной на Парламентской ассамблее ОБСЕ, было непосредственно санкционировано президентом Армении. Уважаемые коллеги, есть очень много полезных вещей, сделано много добрых дел, о которых мы разве что в таком узком кругу можем говорить, но нам ничто не мешает самим формулировать повестку дня международных форумов с охватом этих вопросов, или хотя бы включать интересующие нас вопросы в повестку дня Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это позволит миру совершенно по-новому взглянуть на политику, проводимую нашими странами.

В конце хотелось бы на хорошей, такой лирической ноте завершить свое выступление. Так, 15-го декабря т.г., жаль, что Чрезвычайного и Полномочного посла России в Армении Ивана Кирилловича сейчас нет в зале. Так вот, в этот день в посольстве Российской Федерации в Армении был музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству Осипа Мандельштама. Он продлился один час 15 минут. Наверное, минут 20 из этого времени было уделено вопросам, теме об Армении в творчестве Осипа Мандельштама. А в завершение вечера сотрудники Российского посольства, женщины, дипработники на чистейшем армянском языке спели очень патриотичную армянскую песню. Вот это было проявлением подлинного братского отношения к нашему народу. В данном случае со стороны профессиональных дипломатов, которые аккредитованы в нашу страну. И хочу вспомнить еще и другую историю, другой случай. В 2014 году летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходила в Стамбуле. Армянская делегация приняла-таки участие в ее работе. И после завершения официальной части принимающая сторона организовала экскурсию по Босфору на теплоходе, где нам показывали все те достопримечательности Стамбула, которые строились при непосредственном участии армянских архитекторов. Никогда не забуду, как заместитель руководителя делегации Федерального Собрания России в ПА ОБСЕ, светлой памяти генерал-полковник Кулаков Владимир Федорович, обратившись ко мне сказал: «Арташес, да иди сюда, между нами генералами садись». А там рядом с ним сидел генерал армии Николай Дмитриевич Ковалев, который был руководителем российской делегации. Я спрашиваю у него, а в чем проблема. А он мне в ответ: «Пусть турки знают, что Армения защищена». Вот этим своим воспоминанием я хочу завершить свое выступление.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ ПО ВНЕШНИМ СНОШЕНИЯМ И КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

(22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА)

Уважаемые коллеги, сегодня уже несколько раз упоминали старину Пальмерстона, который в середине позапрошлого века сказал: «У Британии нет вечных врагов, у Британии нет вечных друзей, у Британии есть вечные интересы». Приземлять это на армяно-российские отношения, думается, что не совсем правильно, хотя бы потому, что Британия была колониальной империей со своими вечными интересами, которые превалировали над любой моралью. Это в плане ремарки. В плане напоминания хотелось бы сказать следующее. В 2015 году юбилейную сессию (проходила в год 40-летия подписания Хельсинкского Заключительного акта) Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки, как вы помните, Россия бойкотировала. Так вот, в заключительный день сессии на голосование была поставлена антироссийская Хельсинкская декларация, вернее декларация, изобилующая антироссийскими формулировками и выпадами. Причем, не проголосовав за ее принятие, уважаемый мной президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва ударил молотком по столу в знак того, что декларация принимается единогласно. Я, конечно же, поднял табличку Армения и спросил его, а почему он, не ставя вопрос на голосование, объявляет о принятии единогласного решения. Он вынужден был поставить проект декларации на голосование. По итогам голосования проект Хельсинкской декларации был принят с одним против – руководителем Армянской делегации в ПА ОБСЕ, вашим покорным слугой. Я это говорю не с тем, чтобы героизировать себя, а с тем, чтобы задаться вопросом, а почему наши коллеги из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии будучи, там промолчали. Ведь и они тоже являются представителями государств-членов ОБСЕ. Никто из их представителей так и не проголосовал против. История повторилось годом позже, летом текущего года в Тбилиси. Тбилисская декларация также, к сожалению, изобиловала антироссийскими формулировками и выпадами.

При голосовании всего четверо делегатов были против предложенной резолюции: трое членов Российской делегации и опять-таки руководитель Армянской делегации, то бишь я. Почему обо всем этом сейчас вспомнил. Во-первых, хочу и здесь отметить, что своим голосованием против я проводил генеральную линию нашего президента, для которого союзнические отношения с Россией очень дорогого стоит, потому что он прошел с первого до последнего дня всю Карабахскую войну и знает цену дружбе, цену союзничеству. Я это говорю с тем, что в будущем может быть нам имеет смысл быть умнее и дальновиднее. В каком смысле, поясню. Если мы с вами вместе будем вносить на обсуждение Парламентской ассамблеи ОБСЕ такие вопросы, в обосновании которых будут положены такие формулировки, которые изначально сделают абсурдными любые антироссийские формулировки, думается, это даст положительный результат. Тем самим мы поставим в неловкое, если не сказать дурацкое, положение наших колеблющихся коллег. Надо, наверное, воспользоваться такой возможностью и оказаться умнее наших оппонентов. Потому что, к сожалению, да, руководствуясь вечными интересами, иногда забывают о вечных друзьях. Вот эта ахиллесова пята в нашей совместной работе на международных парламентских форумах. Не хочу на кого-либо наговаривать, но, наверно, некоторые из членов делегаций международных парламентских ассамблей, которые одновременно являются членами ОДКБ, прежде чем голосовать за ту или иную резолюцию призадумаются. Такая проблема у нас есть. Что касается Армении, то я понимаю уважаемого Карена Мануковича Бекаряна, который знает, что защиту в позиций России Армения зачастую выступает в единственном числе, поэтому он очень хочет видеть подобное отношение к нам со стороны наших союзников. А вы думайте, что это так легко быть в единственном числе при отстаивании интересов России или Армении. Нет, я будучи еще в Хельсинки в 2015 г. и будучи в Тбилиси в 2016 г., уже там читал в отдельных блогах, скажем так, и на отдельных электронных сайтах всякую ругань, разного рода вой и проклятия в свой собственный адрес за выражение мной принципиальной позиции. Поражает другое, что сейчас отдельные люди, которые стоят за всей этой информационной вендеттой, объясняются в любви к России и делают это на этаких больших форумах. И никто их не одергивает, не уличает в двуличии. Нам знать обо всем этом наверно нужно. Просто все это мы видим и хорошо все понимаем. Мы, представители государств-членов Евразийского экономического союза и ОДКБ в одной лодке. Либо мы причалим, пусть не звучит патетически, к светлому будущему или же мы будем все время защищаться за грехи, которые водятся за теми, кто нападает на нас.

Спасибо.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН

Депутат Национального собрания РА,

руководитель делегации НС РА

в Парламентской ассамблее ОБСЕ,

руководитель партии «Национальное Единение»